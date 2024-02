Com fracasso de live, Lula muda estratégia e privilegia entrevistas a rádios locais

BRASÍLIA – Após o fracasso do podcast semanal “Conversa com o Presidente”, que mesmo tendo a produção realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) não registrou bons índices de audiência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mudou a sua estratégia de comunicação e passou a privilegiar entrevistas em rádios locais espalhadas pelo Brasil. Nas últimas duas semanas, Lula concedeu duas entrevistas para veículos do Nordeste no horário onde era transmitido o antigo programa.

Lula decidiu mudar estratégia e começou a participar de entrevistas com rádios locais após live semanal realizada pela EBC 'flopar' Foto: Ricardo Stuckert/PR

No último domingo, 28, Bolsonaro realizou uma live junto com os seus três filhos políticos e os resultados foram superiores às audiências de todas as transmissões do “Conversa com o Presidente”. Às 19h50, o programa do clã registrou audiência de 443.352 visualizações simultâneas, somando as redes de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03″ do ex-presidente. Até hoje, o vídeo com maior audiência do podcast produzido pela EBC, no canal oficial de Lula no YouTube, tem 191 mil visualizações até o momento.

Após os resultados ruins, o governo não publicou novos episódios do programa de Lula neste ano de 2024. A última transmissão ocorreu em 19 de dezembro e obteve 47 mil visualizações até esta sexta-feira, 2. O Estadão procurou a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mas não obteve retorno.

Em contrapartida do abandono do podcast, o petista começou a conceder entrevistas para rádios locais. A nova postura ocorre ao mesmo tempo que iniciou uma outra estratégia do governo que é a de ampliar as viagens pelo País, tendo em vista as eleições municipais de outubro. O PT pretende lançar candidatos a prefeito em mais de 500 municípios e em 14 das 26 capitais.

Publicidade

Para rádio de Salvador, Lula disse que convívio com a Câmara é ‘difícil’

No último dia 23, Lula participou de uma entrevista para o problema “Bom Dia”, da Rádio Metrópole de Salvador, apresentado pelo jornalista Mário Kertész, que se emocionou ao entrevistar o petista. Durante a entrevista, Lula disse que o convívio com a Câmara dos Deputados é “difícil”, mas que não teria do que reclamar sobre a sua relação com o Congresso Nacional.

A conversa com a rádio soteropolitana ocorreu após o petista vetar R$ 4,2 milhões em emendas para o Legislativo no Orçamento para 2024. Segundo o chefe do Executivo, ele terá “o maior prazer” em explicar o veto para os parlamentares e afirmou ainda que Bolsonaro “não tinha capacidade” para discutir o tema.

“Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento, porque não queria ou não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. O que nós resolvemos restabelecer foi uma relação democrática com o Congresso”, afirmou.

Em uma semana, a entrevista de Lula para a rádio de Salvador acumulou 42 mil visualizações no canal do YouTube do petista. Também houve outras formas de acompanhar o programa através de players na internet ou sintonizando a frequência do veículo soteropolitano.

O número de visualizações, na rede social do chefe do Executivo, é menor que a média de 75 mil visualizações obtidas pelo “Conversa com o Presidente”.

PUBLICIDADE Em entrevista para rádio de Recife, Lula falou sobre operação da PF contra Carlos Bolsonaro Nesta terça-feira, 30, Lula concedeu uma entrevista para a Rádio CBN de Recife, capital do Estado de Pernambuco. Assim como no “Conversa com o Presidente”, o programa foi gravado no Palácio do Alvorada. Durante a conversa, que foi apresentada pelo jornalista Elielson Lima, Lula falou sobre a operação da Polícia Federal (PF) que foi deflagrado contra os endereços do vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente. Carlos está sendo investigado pela PF por suposta espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Segundo o petista, não houve um “problema anormal” na ação empreendida pela corporação e que “as pessoas que não devem, não temem”. “Não vejo nenhum problema anormal, saiu uma decisão judicial. Eu espero que as pessoas que estão sendo investigadas sejam investigadas e tenham direito à presunção da inocência, o que eu não tive, e acho que as pessoas que não devem não temem”, afirmou o presidente.

Até o final da noite desta terça-feira, a entrevista de Lula para a CBN Recife registrou 27 mil visualizações no canal do petista no YouTube.