Declaração de Lula acusando Israel de repetir nazistas provoca onda negativa nas redes, diz pesquisa

Segundo a Quaest, a repercussão da declaração de Lula foi semelhante à alcançada pela deflagração da Operação Vigilância Aproximada, que investiga o aparelhamento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a Operação Tempus Veritatis, que colocou Bolsonaro e seus aliados próximos como suspeitos de tramar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

A pesquisa aponta que as menções sobre a Vigilância Aproximada alcançaram 55 milhões de pessoas, quatro milhões a menos do que a fala do petista. Já as postagens sobre Tempus Veritatis chegaram a até 60 milhões, um milhão a mais do que a declaração do presidente sobre o conflito em Gaza.