Lula participa de convenção do PT em Fortaleza e promete ajuda na campanha de Evandro Leitão

O presidente ainda pediu aos petistas que se envolvam na campanha e citou que ele próprio faz aniversário no dia 6 de outubro, pedindo a eleição do correligionário como um “presente”. “Vocês que dizem que me amam têm uma obrigação. A eleição é no dia 6 de outubro, meu aniversário, sou registrado no dia 6. Quando vocês levantarem de manhã para ir votar, digam: ‘vamos dar um presente para o Lula elegendo o Evandro prefeito de Fortaleza’”, afirmou.

Leitão tem um cenário desafiador. Apesar da força do PT no Estado – o partido governa o Ceará desde 2014 –, o pré-candidato ainda não engrenou nas pesquisas de intenção de voto. Em levantamento do Paraná Pesquisas realizado de 12 a 15 de julho, Leitão figura na quarta posição, com 9,4% das intenções de voto. O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) está à frente na corrida, com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar está o atual gestor da capital do Ceará, José Sarto (PDT) com 18,3%, seguido pelo candidato do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), deputado federal André Fernandes (PL) com 15,1%.