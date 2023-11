Lula diz que todo homem que ‘ama a família’ precisa ‘criar juízo’ e fazer exame de próstata

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo nesta terça-feira, 7, para que os homens realizem o exame de toque retal para prevenir o câncer de próstata. Na live semanal “Conversa com o Presidente”, o petista disse que todo homem “que ama a família” precisa “criar juízo” e fazer o procedimento.

“Todo homem que se preza, se respeita, respeita a família, gosta da família, gosta da sua mulher, gosta dos seus filhos, gosta do seu pai, da sua mãe e gosta dele próprio e da sua vida precisa criar juízo e fazer o exame de próstata”, afirmou o petista.

Lula fez apelo para que os homens realizem o exame de próstata

Segundo o presidente, pior do que realizar o procedimento é “morrer por conta de uma doença que você poderia curar”. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.841 homens foram a óbito por causa do câncer de próstata no ano passado.

“Tem vários tipos de exame, mas tem um que os homens têm medo, que é o chamado toque. É muito importante que faça, porque muito pior do que o médico ‘dar um toque’ é você descobrir que está com câncer e morrer por conta de uma doença que você poderia curar”, afirmou Lula.

O petista também fez um pedido para os meios de comunicação, para que instruam os homens a realizarem o exame com um proctologista no Novembro Azul. “Quero fazer um apelo às emissoras de rádio e televisão. Não precisa ser propaganda paga. Cada emissora de rádio e televisão tem a obrigação ética de começar instruindo a sociedade brasileira.”

Câncer de próstata é o segundo que mais mata no País

Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é a neoplasia mais incidente entre os homens e o segundo tipo que mais mata – atrás somente do de pulmão – em todo o País.

Para o triênio 2023-2025, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que devem ser registrados 71.730 casos por ano no País. Segundo o instituto, o número serve como um alerta para a importância da realização dos exames de prevenção.