BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira, 1º, a indicação do seu advogado Cristiano Zanin para assumir a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). “Zanin será excepcional ministro se for aprovado pelo Senado, e acredito que será. O Brasil vai se orgulhar de ter Zanin como ministro da Suprema Corte”, declarou o petista.

A informação foi antecipada pela Coluna do Estadão e confirmada primeiro pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O advogado que defendeu o presidente na Operação Lava Jato será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, presidida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), responsável pela definição da data da audiência que pode selar a indicação presidencial.

Um dos nomes cotados para relatar a indicação, também como informou a Coluna, é o do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

“Vocês já esperavam que eu iria indicar o Zanin. Ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Eu conheço qualidades de Zanin como advogado, chefe de família”, declarou Lula a jornalistas no Palácio do Itamaraty após reunião bilateral com o presidente da República da Finlândia, Sauli Niinisto.