Lula faz exames de rotina em São Paulo e é liberado

BRASÍLIA — O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo neste sábado, 13, não apresentou alterações e foi liberado.

Ele foi acompanhado pelos médicos Ana Helena Germoglio e Roberto Kalil Filho, segundo o boletim médico publicado pela unidade.

O presidente Lula reuniu-se com a ex-senadora Marta Suplicy no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 8; Marta é cotada para vice de Boulos Foto: Ricardo Stuckert/PR

A ida de Lula a São Paulo coincide com o fim de semana no qual está marcado o encontro do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) com ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que deve retornar ao PT para ser vice na chapa à Prefeitura de São Paulo.

Marta conversou com o presidente em Brasília no começo da semana, participou do ato em memória das manifestações golpistas do 8 de janeiro de 2023. Depois da ida, Marta deixou a Prefeitura de São Paulo nesta semana.

O PT de São Paulo deve se manifestar oficialmente sobre a aliança apenas após reunião do diretório municipal na terça-feira, 16. O encontro debaterá a filiação de Marta e definirá os termos para a chegada dela ao partido. Pelo estatuto do PT, a Executiva nacional ou estadual precisa dar o sinal verde para a filiação.