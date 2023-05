Lula fica em hotel em Londres onde diária de suíte presidencial chega a R$ 37 mil

BRASÍLIA — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado em um hotel de luxo em área nobre de Londres em que o valor da diária pode chegar a até R$ 37 mil, de acordo com sites de reservas. A Royal Suite, que apenas pode ser reservada de forma personalizada, tem 170 m², dois banheiros de mármore, sala de estar e de jantar separadas, closet e vista privilegiada da capital britânica.

Presidente @LulaOficial chega ao hotel em Londres na manhã desta sexta-feira (05).

A agenda do presidente no país inclui encontro com o primeiro-ministro, Rishi Subak, e também participação na cerimônia de coroação do Rei Charles III. pic.twitter.com/PkYcIDMG3k — Presidência da República do Brasil (@presidencia_BR) May 5, 2023

O Marriott Grosvenor House foi construído no século 18 para uma família que, 100 anos depois, ganharia o ducado de Westminster da rainha Vitória. O lugar também já foi moradia do filho do rei George II.

Suíte tem 170 m² e só pode ser reservada por e-mail. Foto: Marriott/Reprodução

Opções mais baratas de “suítes premium” com vista para o Hyde Park podem custar até pouco mais de 12 mil reais a diária. Procurados, nem o Itamaraty nem a assessoria da presidência deram mais detalhes sobre a hospedagem.

A sala de estar da Royal Suite custa R$ 37 mil em sites de reserva online. Foto: Marriott/Reprodução

Lula visita o Reino Unido para acompanhar a coração do rei Charles III, que sucede sua mãe, Elizabeth II, no trono britânico. O brasileiro se reuniu nesta sexta-feira com o premiê, Rishi Sunak que afirmou fará um repasse de R$500 milhões para o Fundo Amazônia. Ainda neste mês o presidente brasileiro viajará ao Japão para participar do encontro do G7, em Hiroshima.