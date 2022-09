Jantar com Lula reúne Abilio Diniz, André Esteves e Benjamin Steinbruch, entre outros empresários

A menos de uma semana para o primeiro turno, o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu reunir pesos-pesados do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em um jantar realizado na noite desta terça-feira, 27. O evento foi organizado pelo Grupo Esfera Brasil. Na noite desta terça, aguardavam a chegada de Lula, por volta das 19h, nomes como Benjamin Steinbruch (sócio da siderúrgica CSN), Abilio Diniz (sócio do grupo Carrefour) e André Esteves (dono do BTG Pactual), conforme apurou o Estadão.

O encontro está sendo realizado na casa do fundador do grupo, João Camargo. A ideia é reunir empresários e executivos de diferentes segmentos. Também à espera de Lula estavam o dono da Riachuelo, Flávio Rocha, e Josué Gomes (presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp). Segundo fontes, o presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney, também estaria presente.

Abilio Diniz esteve entre empresários presentes ao jantar com Lula Foto: Fernanda Monteiro Viola

Próxima das eleições, a reunião é vista como uma oportunidade para o petista estabelecer, mais uma vez, um compromisso mais ao centro em eventual novo governo. Por parte dos executivos, o jantar servirá como uma sinalização de que uma vitória do ex-presidente será bem-recebida pelos empresários.

O evento evitou divulgar os nomes dos presentes antes de o encontro ocorrer temendo que represálias por parte da candidatura de Jair Bolsonaro, disse uma fonte à reportagem. A lista de presentes ao encontro incluiu nomes que apoiaram abertamente o atual presidente nas eleições de 2018, como Flávio Rocha.

O que é o Esfera

O Esfera é um think tank que apresenta propostas e debate soluções para o País. Bradesco, BTG Pactual, XP Investimentos, Cosan, MRV Engenharia, Multiplan e Hapvida são alguns dos associados. O grupo já se reuniu com outros representantes do PT, como a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, o deputado federal Alexandre Padilha (SP), o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. O jantar desta terça será o primeiro encontro com Lula.

Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone, Soraya e D'Avila; segundo presidente do Grupo Esfera Brasil, João Camargo, seja qual for o vencedor das eleições presidenciais, “não muda nada no PIB brasileiro”.

Em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast em agosto, o fundador do Esfera afirmou que, independentemente de quem seja o presidente da República eleito em outubro deste ano, Jair Bolsonaro (PL) ou Lula, líderes das atuais pesquisas de intenção de voto, o “resultado é o mesmo” e “não muda nada no PIB brasileiro”. Segundo ele, os dois candidatos são conhecidos pelo mercado financeiro e, a despeito do vencedor, a economia continuará em crescimento.

Em agosto, os executivos receberam Bolsonaro para um almoço na casa de Camargo. Na ocasião, o chefe do Executivo disse que não quer qualquer tipo de golpe no Brasil, falou sobre o atual momento da economia e ouviu dos participantes suas percepções e sugestões para o País. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também presente no encontro, afirmou que a escolha entre reeleger Bolsonaro ou votar em outro candidato ao Planalto é “a escolha entre a miséria e a riqueza”.