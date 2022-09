Eleições 2022: Veja quando serão os debates e as sabatinas da reta final do 1º turno

Após o debate realizado neste sábado, 24, pelo Estadão e a Rádio Eldorado em parceria com SBT, CNN, Veja e Nova Brasil FM, o próximo encontro entre os candidatos à Presidência será na próxima quinta-feira, 29, promovido pela TV Globo. Nesta terça, 27, junto a afiliadas, promove debate entre postulantes ao governo de 26 Estados e do Distrito Federal. O jornal Folha de S.Paulo e o portal de notícias UOL sabatinam os candidatos à vice-presidência na reta final do primeiro turno.

O primeiro turno está marcado para 2 de outubro e o segundo turno, se houver, para 30 de outubro. Além de presidente, os eleitores escolhem neste ano governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Para o debate presidencial, foram convidados, conforme exige a legislação, os sete candidatos cujos partidos possuem no mínimo cinco deputados federais: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D´Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). A programação começa às 23h, logo após a novela Pantanal, e deve durar três horas.

Segundo debate entre presidenciáveis foi realizado pelo SBT e pool de veículos neste sábado, 24 Foto: Alex Silva/Estadão

O debate entre candidatos ao governo de São Paulo desta terça será transmitido pela Globo também após a novela Pantanal. Foram convidados Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo).

Os candidatos se enfrentam em quatro blocos. No primeiro e terceiro, temas serão livres. No segundo e quarto, determinados. O quarto bloco está reservado para as considerações finais.

Em Minas Gerais, a emissora deve receber os candidatos Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL), Marcus Pestana (PSDB) e Romeu Zema (Novo). No Rio, Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB), Paulo Ganime (NOVO) e Rodrigo Neves (PDT).

Durante esta última semana antes do 1º turno, a Folha de S.Paulo e o UOL sabatinam os candidatos à vice-presidência. Mara Gabrilli (PSDB), da chapa capitaneada por Simone Tebet (MDB), foi ouvida na segunda, 26. Ana Paula Matos (PDT), vice de Ciro Gomes, será entrevistada na quarta, 28, e Geraldo Alckmin, de Lula, na quinta, 29. Braga Netto (PL), número dois da chapa com Bolsonaro, ainda não confirmou presença. As sabatinas de uma hora são transmitidas ao vivo nos sites dos veículos.

2° turno

O debate de presidenciáveis na Globo é o último antes do primeiro turno. Caso haja um segundo, devem ser realizados mais quatro debates:

09/10 (domingo): TV Bandeirantes

17/10 (segunda-feira): Rede TV!

22/10 (sábado): Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Nova Brasil FM e Terra

28/10 (sexta-feira): TV Globo

Ao todo, foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 12 candidaturas na disputa à Presidência da República..

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora pelo Globoplay. O sinal gratuito vale só para a programação da TV aberta, como é o caso do Jornal Nacional e das entrevistas dos presidenciáveis.

O primeiro debate foi na Band, feito pelo pool formado por TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo, no dia 28 de agosto. Os debates da RedeTV e TV Aparecida, que seriam realizados nos dias 02 e 13 de setembro, foram cancelados, por falta de confirmação dos candidatos à frente nas pesquisas.

