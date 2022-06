Lula pede realização de no máximo três debates na campanha eleitoral

O comando da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que jornais e emissoras de rádio e TV se organizem em pool para a realização de no máximo três debates entre candidatos à Presidência no período eleitoral. O formato é semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos.

Em ofício enviado à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e à Associação Nacional de Jornais (ANJ) nesta quarta-feira, 15, partidos que compõem a coligação petista disseram ser inviável ao candidato comparecer em todos os debates previstos por veículos de comunicação no período de 45 dias que antecedem o primeiro turno.

“No caso do Brasil, acreditamos que a organização de até três debates nacionais permitiria a contribuição das emissoras para o processo eleitoral, preservando a mobilidade dos candidatos para o diálogo democrático e direto com a população e seus aliados regionais”, escreveram em nota.

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não defiram se vão participar de debates eleitorais na campanha presidencial Foto: Washington Alves/Reuters e Alan Santos/PR

“Dentro do exíguo período de 45 dias de campanha eleitoral, determinado pela legislação em vigor, tal programação de debates, concentrados na capital de São Paulo, é incompatível com a agenda política e a realização de atos públicos de campanha, que exigem deslocamentos pelas 27 unidades da federação”, completaram.

Como mostrou o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Lula admitiam faltar aos debates na TV no primeiro turno das eleições. No começo do mês, porém, Bolsonaro afirmou que marcaria presença se o petista também participasse “Eu fecho agora: se Lula for, eu vou junto com ele”, disse, em visita a Foz do Iguaçu (PR).

Até agora, há dez debates programados. No dia 24 de setembro, por exemplo, uma parceria entre o Estadão, Rádio Eldorado, o SBT, a revista Veja e a rádio Novabrasil FM vai promover debates com os principais candidatos à Presidência, com transmissão em várias plataformas e duração aproximada de duas horas.