Lula pesca na Granja do Torto, e Bolsonaro anda a cavalo em Araçatuba no sábado; veja os vídeos

O sábado, 13, foi de diversão e fuga da rotina para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto o petista pescou na Granja do Torto, o ex-chefe do Executivo andou a cavalo em Araçatuba, interior de São Paulo, durante o 47º Campeonato Nacional do Quarto de Milha.

Lula pesca e Bolsonaro anda a cavalo no final de semana Foto: reprodução Twitter via @janjaLula e reprodução Youtube via @ABQMOficial

No caso de Lula, o vídeo com a pesca foi divulgado pela primeira-dama Janja Lula da Silva nas redes sociais. Nele, Lula comenta que, geralmente, solta os peixes que pesca, mas que, neste caso específico, decidiu que iria comê-lo. "A minha isca não machuca o peixe, pois ela não tem garra. Eu costumo pegar o peixe e soltar. Mas como esse é um pacu de 4,5 kg, eu não posso soltar. Isso aqui eu tenho que levar para a casa, limpar, preparar, assar ele e depois comer. E vou terminar agradecendo a Deus por ter me dado a chance de pegar esse peixe aqui, maravilhoso", diz Lula na publicação.

Veja o vídeo:

No caso de Bolsonaro, ele entrou na área onde são realizadas as provas de cavalos ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado. Tarcísio preferiu ir caminhando, mas o ex-presidente optou por montar a cavalo. Ele foi apresentado como “mito”, “presidente” e “capitão do povo”, no evento organizado pela Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM).

No evento, Tarcísio exaltou Bolsonaro e disse que ele “ainda fará muito pelo Brasil”. Bolsonaro também discursou, dizendo que “a vida de ex não é fácil”. “Eu espero que um novo amor apareça no momento bastante rápido e eu deixe de ser ex. Eu pretendo ainda servir a meu país”, afirmou. Ele também disse que Tarcísio tem um grande futuro político pela frente e atacou o atual presidente. “Eu não passei a faixa pois eu não passo a faixa pra bandido”.

Veja a entrada de Bolsonaro a cavalo: