Lula recebe diretor-geral da OMS para tratar de combate a doenças como tuberculose e malária

No Brasil entre 5 e 7 de fevereiro, Tedros participará no dia 7 do lançamento do Programa Nacional para a eliminação de doenças determinadas socialmente. Este projeto visa erradicar no Brasil doenças como tuberculose, malária e Aids.

Nesta mesma data, o diretor-geral da OMS ainda terá um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.