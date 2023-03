Lula se encontra com família de petista assassinado por bolsonarista

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, nesta quinta-feira, 16, com a família do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado em julho do ano passado, em Foz do Iguaçu (PR), durante a própria festa de aniversário por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu durante viagem do presidente à cidade.

A conversa foi registrada e publicada pelo presidente nas redes sociais. De acordo com ele, Arruda foi “covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar”. “Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai”, postou. Nas imagens, Lula aparece beijando a cabeça de um dos filhos do casal.

Em julho de 2022, Arruda foi morto a tiros durante sua festa de aniversário de 50 anos, que tinha decoração com o tema do PT. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o atirador, Jorge José da Rocha Guaranho, era agente penitenciário federal e apoiador de Bolsonaro.

Na época, o PT organizou ato em Foz do Iguaçu para pedir justiça por Arruda e reuniu diferentes movimentos sociais, denominações religiosas da cidade e autoridades petistas, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann.

Marcelo Arruda foi assassinado a tiros durante sua festa de aniversário Foto: Reprodução

Guaranho, que está preso, se tornou réu ano passado pelo assassinato de Arruda. A Justiça do Paraná aceitou ano passado a denúncia do Ministério Público Estadual, de homicídio duplamente qualificado cometido por “preferências político-partidárias antagônicas”.

O encontro nesta quinta-feira, 16, ocorreu durante viagem de Lula à Foz do Iguaçu para cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, que ocorreu nesta manhã. Após o evento, o petista se reuniu com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.