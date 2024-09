Marçal, estagnado em pesquisas, apela a Tarcisio e faz churrasco em palco de show sertanejo

Após estagnar nas pesquisas eleitorais, o candidato do PRTB Pablo Marçal apelou para o compartilhamento de um vídeo antigo em que aparece ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ainda marcou presença em um show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba em Itu, no interior de São Paulo. No palco do evento, na sexta-feira, 13, ele fez churrasco.

PUBLICIDADE O ex-coach caiu 3 pontos porcentuais nas intenções de voto, segundo pesquisa do Datafolha, passando de 22% para 19%. No último levantamento da Quaest, Marçal aparece atrás de Guilherme Boulos (PSOL) numericamente, com 23%. O cenário, no entanto, é de empate técnico entre o psolista, o empresário e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Sem tempo de televisão e rádio, e com pouco fundo eleitoral - que se comprometeu a não utilizar - Marçal deposita sua estratégia nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ex-coach publicou uma gravação de 2022, quando participou de um ato em apoio à campanha de Tarcísio, e questionou “O que será que aconteceu?”, afirmando ter o “maior respeito” pelo governador. No vídeo, Tarcísio chamava Marçal de “transformador de almas”. O governador apoia a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes.

“E junto tem esse transformador de almas, essa pessoa que inspira tantos brasileiros, Pablo Marçal. Então eu não esperava isso, é uma surpresa maravilhosa, Pablo Marçal, fiquei sabendo hoje de manhã. É uma alegria muito grande, gente. E cada dia a mais eu tenho a convicção que esse projeto é de Deus. Não tem outra explicação”, afirmou Tarcísio na época.

Em sabatina na Jovem Pan News nesta sexta-feira, 13, Marçal citou o vídeo e pediu ainda para que o governador não “se levante” contra ele “pois será ingrato”. Questionado sobre o apoio de Tarcísio a Nunes, o ex-coach afirmou que está “tranquilo” quanto a isso. “Eu estive no Palácio e falei pra ele, você tem que apoiar mesmo, só não se levante contra mim, porque senão você vai ser ingrato. Nós lutamos do mesmo lado”, disse o candidato do PRTB.

O ex-coach afirmou ainda que “sonha” em vencer o pleito em São Paulo e poder governar ao lado de Tarcísio. “Nós vamos tocar as grandes obras. Eu sou um tocador de obra na iniciativa privada, o senhor é na pública, nós vamos ser uma dupla. Cara, imagina a dupla, Tarciso e Marçal, tocando o terror em São Paulo. Vai ser assustador, eu sonho com isso”.

O ex-coach caminhou pelo evento ao lado de apoiadores com adesivos e acompanhou a apresentação da dupla no palco, onde fez churrasco e falou com o público. Foto: Reprodução/Instagram Pablo Marçal

Marçal faz churrasco em palco durante show

Em busca de apoio eleitoral, Marçal marcou presença em um show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que se apresentou no Rodeio de Itu. O ex-coach caminhou pelo evento e acompanhou a apresentação da dupla no palco, onde fez churrasco e falou com o público.

Publicidade

“Cadê a galera do agro aí? Para quem não sabe eu tenho fazenda nessa terra aqui. Estamos juntos Itu”, disse o ex-coach. A declaração de bens disponível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, não inclui nenhuma fazenda localizada na cidade.

Em seguida, Sorocaba pediu para a plateia fazer o “M”, símbolo utilizado pelo candidato, e para a produção colocar uma churrasqueira no palco para que Marçal ajudasse a “tocar o churrasco”. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais de Marçal, o candidato aparece cortando e temperando carnes ao lado de Fernando, que vestia um chapéu com a letra M.