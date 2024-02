A licitação bilionária do Exército que se tornou alvo na crise do governo Lula com Israel

Trata-se de um negócio estimado em R$ 1 bilhão, para equipar as unidades de artilharia divisionária cujo resultado deve ser anunciado em 2 de abril. A empresa israelense se habilitou no Comando Logístico do Exército/Diretoria de Materiais (Colog/DMAT) ao lado de outras 18 de países como China, França, Eslováquia e Sérvia. Seu produto, o Atmos 2000 é um dos mais fortes concorrentes em razão dos requisitos operacionais absolutos (ROA) e desejáveis (ROD) publicados no Boletim do Exército de 28 de julho de 2023 – o anexo 3 do edital feito pelo Colog traz 40 ROAs e 23 RODs.

Além do Atmos 200, o francês KNDS Caesar também está no páreo. Trata-se de dois armamentos presentes no teatro de operações europeu e fabricados por aliados tradicionais. Em 2023, a Dinamarca enviou, por exemplo, 19 Caesars de 155 mm à Ucrânia e comprou 19 Atmos de igual calibre por US$ 117 milhões (cerca de R$ 570 milhões) a fim de repor o equipamento em seu Exército.

O Estado-Maior do Exército pretendeu desde o início que os fatores geopolíticos ficassem de fora do processo de decisão. Ou seja, o concorrente que apresentasse a melhor proposta, levaria o contrato, não importando se fosse chinês, israelense ou francês. Isso porque, já no ano passado a compra dos obuseiros autopropulsados havia se transformado em um terreno de disputa entre a Norinco chinesa e fornecedores ocidentais, com a esquerda do PT defendendo o fim da “dependência americana” na área da Defesa.