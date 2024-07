A omissão dos líderes do Congresso diante da Abin paralela de Bolsonaro

No escândalo da “Abin paralela”, o próprio nome parece encobrir a sua dimensão. Também nada se diz sobre o papel da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência no Congresso (CCAI). Formada por 12 membros – seis senadores e seis deputados – indicados pela maioria e pela minoria –, a comissão não passou perto dos desvios da agência de inteligência. No governo Bolsonaro, a CCAI teve como presidentes Fernando Collor e Aécio Neves. E, hoje, quem a preside é o senador Renan Calheiros, um dos alvos da arapongagem “paralela”.

O que a comissão controlou afinal? Procurou saber sobre a veracidade de informes a respeito de supostos desvios na contrainteligência da Abin, que deixaram vulneráveis a agências estrangeiras informações estratégicas do País? Ou sobre informes de que a Abin fez vista grossa a ações da CIA em Roraima contra Nicolás Maduro? Ou que policiais federais emprestados à agência produziam relatórios partidários, em que interesses de um grupo político capturavam um órgão de Estado?

O que fez quando se soube que a Abin entregou ao FBI o engenheiro naval americano Jonathan Toebbe, que queria vender segredos de reatores nucleares de submarinos americanos ao... Brasil. Relatos sobre isso já existiam desde 2022. Afinal de contas, para quem a Abin trabalhava sob Bolsonaro? Os áudios de Ramagem, as mensagens trocadas por agentes e os dados do programa First Mile demonstram sintomas mórbidos da crise da democracia no Brasil.

Em determinado momento do governo do ex-presidente, aparentemente, o que era a tal Abin Paralela deixou de ser paralela e passou a ser a própria agência, sob o controle do delegado Ramagem e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. É sobre essa linha de investigação que se debruça a PF.