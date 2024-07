Disse o doutor Sanfurgo de Carvalho: “Atravessamos tempos desafiadores. A integração e a cooperação dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública são essenciais para o combate à criminalidade. A união de esforços e o compartilhamento de informações são essenciais para enfrentar essa ameaça de forma coordenada e abrangente. Essa sinergia maximiza os recursos públicos, o que fortalece a capacidade de investigação e repressão.” Era tudo o que parecia não haver ali.

É que nenhum dos titulares da Segurança Pública paulista apareceu na cerimônia. Nem o secretário Guilherme Derrite ou os chefes da Polícias Civil e Militar. Do Estado, só o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, estava presente. As ausências mostravam a fratura, o distanciamento entre as cúpulas dos aparelhos de segurança responsáveis pelo combate ao crime organizado no País: a PF, ao combater o crime transnacional, e as polícias do Estado que foi o berço e é a principal base da maior de todas as organizações criminosas: o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A falta de coordenação entre as polícias, procuradores e fiscais da Receita Federal gerou situações constrangedoras nos últimos anos. No dia 9 de abril, a maior operação da história contra a captura do sistema público de transporte na cidade de São Paulo, viu a Polícia Civil paulista ser excluída da ação. A bancada da entrevista coletiva sobre a Operação Fim da Linha reuniu Derrite, o comandante da PM, coronel Cássio de Araújo Freitas, o procurador-geral, a chefe regional da Receita, Márcia Cecília Meng, e até o prefeito Ricardo Nunes em um auditório lotado. Mas não havia ali um único policial civil.