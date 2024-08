O acúmulo de casos de candidatos e – pasmem – dirigentes partidários investigados ou condenados por delitos ligados à criminalidade organizada em São Paulo mostra que à miséria da política – povoada por casos de corrupção e pela defesa de privilégios de castas insensíveis às angústias da população –, o eleitor pode acrescentar a desgraça do narcoestado, sdoganando mafiosos por meio do voto.

Conservadores que repudiam o governo da Venezuela deviam se lembrar das acusações que ligam seu ditador ao tráfico de drogas antes de votar em candidatos suspeitos, como se dissessem me ne frego, pouco me importa, a exemplo dos italianos. Da mesma forma os progressistas que lembram do papel do deputado comunista Pio la Torre no combate à máfia na Itália não podem tolerar políticos ligados às cooperativas de ônibus notoriamente dominadas pelo PCC.