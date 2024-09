Trata-se de um acordo inédito ao estabelecer uma propriedade intelectual compartilhada entre o Brasil e um país estrangeiro para desenvolver armamento no qual a Marinha entra com o projeto do míssil e os árabes com o dinheiro, além do desenvolvimento tecnológico. O investimento de US$ 120 milhões será aplicado pelo Grupo Edge, um gigante estatal árabe da área de tecnologia e defesa.

Em contrapartida, a Marinha aceitou que a propriedade intelectual da versão com alcance expandido do míssil seja compartilhada entre o Brasil e o grupo árabe, que, em 2023, adquiriu 50% da SIATT, a empresa brasileira que desenvolve o míssil para a Marinha – já foram feitos cinco lançamentos da versão com até 70 km de alcance. Esse acerto aprofunda a parceria firmada em 2023 entre a Marinha e o Grupo Edge.

Com o novo acordo, a Marinha deve espantar um dos fantasmas do Almirantado: a falta de recurso para concluir o míssil a tempo de equipar a nova fragata da Classe Tamandaré, que deve entrar em operação em 2025. Primeira embarcação de quatro previstas que estão sendo construídas em Itajaí, em Santa Catarina, a Tamandaré deve contar com o míssil Mansup como um de seus sistemas de armas.