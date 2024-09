Maria do Rosário é formada em quê? Candidata em Porto Alegre responde a perguntas sobre ela

BRASÍLIA – Os cidadãos de Porto Alegre querem saber qual a formação da deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), como ela votou sobre o parcelamento da dívida do Estado, quanto ela ganha e quem é a vice dela. As respostas a essas questões sobre a candidata à prefeitura da capital gaúcha estão na edição do Joga no Google - Especial Eleições desta sexta-feira, 27.

A parlamentar se autodescreve como alguém que “levanta a cabeça e segue em frente”, que faz “enfrentamento cotidiano às fake news” e apaixonada por música. “Eu aprendi isso com a vida: a gente não se deixa abater”, afirmou.

Maria do Rosário, deputada e candidata a prefeita de Porto Alegre Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Uma das fake news que ela aponta foi o voto dela sobre o parcelamento da dívida do Rio Grande do Sul, assolado pelas enchentes. Ela, assim como outros seis deputados, foram acusados de “votarem contra o próprio povo”. Isso porque a deputada foi contrária a uma anistia da dívida. Ela, porém, votou pela suspensão da cobrança da dívida por três anos. “Tínhamos o acordo de votar pela suspensão por três anos e anistia dos juros deste período. Com esta emenda geral, os demais Estados não concordavam que a matéria viesse para votação. É uma falsidade colocada na rede, como se eu tivesse votado contra”, explicou. Esse caso, aliás, foi checado pelo Estadão Verifica. Ela também fala sobre sua formação. “Eu sou professora, sou pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado em Educação e doutorado em Ciência Política, além de diversos cursos e uma formação também prática na vida política, na academia, que é o que me constitui como parlamentar”, afirmou.

E quanto ganha Maria do Rosário? “Eu ganho salário de deputada federal”, limita-se a dizer. O valor em questão é de R$ 44.008,52 por mês. Ela hoje ocupa a Segunda-Secretaria na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, posição importante na Casa.

Veja a entrevista com Maria do Rosário:

Qual a formação de Maria do Rosário?

Eu sou professora, sou pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado em Educação e doutorado em Ciência Política, além de diversos cursos e uma formação também prática na vida política, na academia, que é o que me constitui como parlamentar e como candidata à prefeita.

Como Maria do Rosário votou sobre o parcelamento da dívida do RS?

Eu votei a favor da suspensão da dívida, e teve, de repente, uma emenda que eu considero oportunista, por uma anistia total. Acontece que no debate político que foi feito para agilizar, para colocar a matéria em pauta, a suspensão da dívida, que garantiu ao Rio Grande do Sul R$ 22 bilhões, nós tínhamos o acordo de votar pela suspensão por três anos e anistia dos juros deste período. Com esta emenda geral, os demais Estados não concordavam que a matéria viesse para votação. E aí é uma falsidade colocada na rede, como se eu tivesse votado contra. Mas eu votei e trabalhei pela suspensão da dívida por três anos e renúncia dos juros deste período, o que garante R$ 22 bilhões na conta do governo do Estado do Rio Grande do Sul e aporte de recursos também para prefeituras investirem na reconstrução do Estado.

Quanto ganha Maria do Rosário?

Eu ganho salário de deputada federal.

Quem é a vice de Maria do Rosário?

A Tamyres Filgueira, que é servidora pública federal, é sindicalista e é uma mulher negra, mãe da Luanda, e é uma pessoa incrível com quem tenho a honra de caminhar nessa eleição. Porque é a primeira vez que Porto Alegre terá a oportunidade de ser governada por mulheres. Uma mulher na prefeitura e tendo uma chapa com este porte. Nós já estamos enfrentando o racismo que caracteriza a sociedade brasileira, o próprio Rio Grande do Sul, tristemente, a nossa cidade, nós já estamos enfrentando na prática um exemplo concreto da capacidade das mulheres e da luta antirracista.

Quem é o marido de Maria do Rosário?

Meu marido é Eliezer Pacheco, que é professor. Sou casada há 32 anos e, portanto, quero dizer a você que sou mãe de Maria Laura e estou extremamente feliz de poder concorrer nesta eleição com apoio da família. Mas sempre com uma participação um pouco assim de terem de se empenhar junto e perderem o convívio mais direto do cotidiano. Mas a vida é essa mesmo. A gente está aí para fazer o serviço público acontecer e atender a comunidade.