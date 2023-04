Bivar diz que pedirá cargos de deputados do União que se rebelaram no Rio

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, disse, nesta segunda-feira (10) que não abrirá mão dos mandatos dos deputados do partido que se rebelaram no Rio.

Liderados pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que é marido da ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, cinco parlamentares pediram a desfiliação da legenda na Justiça, alegando justa causa. A informação foi revelada pelo Globo e confirmada pela Coluna.

“O partido não é uma confederação, onde cada Estado tem sua independência absoluta. Isso o União Brasil não é, ele tem um núcleo”, disse Bivar.

Luciano Bivar, presidente do União. Foto: Dida Sampaio/Estadão

A cúpula nacional e estadual se desentenderam principalmente sobre decisões administrativas, o que inclui a indicação de cargos na administração do governo Cláudio Castro (PL). Com a divergência, Bivar decidiu trocar o comando da sigla no Rio, retirando o poder das mãos de Waguinho.

Bivar compara o caso com o de integrantes do antigo PSL que também tentaram deixar a sigla na Justiça após a saída da Jair Bolsonaro, em 2019, mas não conseguiram.

“Isso nos causa muita estranheza, porque nós gastamos com o RJ um valor superior a R$ 60 milhões nas campanhas. Eu não vejo como avançar. Mas nós vamos responder dentro dos autos, como já fizemos antes com a dissidência dos bolsonaristas”, disse Bivar.