Críticas de Fávaro ao MST foram combinadas com Lula

As falas do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com críticas ao MST foram combinadas com Lula. Fávaro já disse que as invasões de terra são inaceitáveis e que não serão permitidas. Segundo interlocutores, ele tem o respaldo do presidente.

Brazil's Agriculture Minister Carlos Favaro attends an interview with Reuters in Brasilia, Brazil, January 17, 2023. REUTERS/Adriano Machado Foto: Adriano Machado/Reuters