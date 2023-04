Em derrota para o MST, relator de MP deve devolver Conab para Agricultura

Relator da medida provisória que reestruturou o governo Lula no início do ano, o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) deve prever em seu parecer o retorno da Conab para o Ministério da Agricultura. Para atender o MST, Lula transferiu o órgão para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), mas a decisão desagradou ao agronegócio, que se articulava para reverter a medida. Integrantes do Palácio do Planalto dizem ter se convencido em apoiar o parecer de Isnaldo sob o argumento de que é importante se aproximar da bancada ruralista, composta por 300 parlamentares, para garantir a governabilidade, ainda mais em meio à CPMI dos Atos Antidemocráticos.

Isnaldo Bulhões e Alexandre Padilha. Foto: Divulgação/Ministério de Relações Institucionais

Isnaldo chegou a consultar a ministra Esther Dweck (Gestão) para saber se seria possível transformar a Conab em agência e repartir o controle entre as duas pastas. Não deu certo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a bancada ruralista não cederam. O interesse é sobre as atribuições de estocagem e de preços mínimos da Conab.

Leia: Ruralistas dizem ter apoio de Lira para reaver Conab

Os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Carlos Fávaro passaram os últimos dias procurando parlamentares de diferentes correntes políticas, pedindo cada qual pelo seu ministério. Mas o incômodo provocado pelas invasões do MST afugentaram apoiadores e fizeram a decisão se inclinar para a Agricultura.

Veja também: Deputados ligados ao agro fazem ofensiva para retomar área de influência no governo