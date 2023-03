Governo trabalha em decreto que libera R$ 6 bilhões do orçamento secreto de 2022

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) pretende concluir na próxima semana a minuta de decreto que vai possibilitar a liberação de quase R$ 6 bilhões remanescentes do orçamento secreto que foram destinados à pasta no final do ano passado. O documento ainda será submetido à Casa Civil, que não tem prazo para analisá-lo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tem pressionado o Planalto pela execução dessas verbas.

Integrantes do MDR afirmam que o decreto é necessário para disciplinar como devem ser pagas as emendas do orçamento secreto que foram empenhadas antes de o STF acabar com o dispositivo.

MOEDA. Aliados do governo na Câmara dizem que a execução destes recursos deve fazer parte das negociações pela formação da base aliada, e que nem tudo deve ser pago automaticamente.

LIRA BRASILIA DF 22.03.2023 ARTHUR LIRA/ APROVA PROJETOS NACIONAL OE - O Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira articula e aprova projeto a toque de caixa para beneficiar políticos investigados em julgamento. Na foto, o Presidente da Câmara Arthur Lira durante a sessão extraordinária N° 031, Rui na noite desta quarta-feira (22), no plenário da Casa. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO