‘Mais fácil oceano secar do que o Bolsonaro pedir um favor desses’, diz ex-prefeito de Caxias

Líder político da família Reis, que tem seu reduto em Duque de Caxias (RJ), o ex-prefeito e hoje secretário de Transportes do governo Cláudio Castro (PL-RJ), Washington Reis nega que Jair Bolsonaro tenha pedido para alterar o seu cartão de vacinação ou o da filha.

“Bolsonaro é um cara sistemático, e em quatro anos nunca pediu nenhum tipo de favor”, afirma. “Mais fácil oceano secar do que o Bolsonaro pedir um favor desses.”

Operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta (3) prendeu ex-assessores de Bolsonaro e confiscou os celulares dele, da ex-primeira-dama e também o do deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), irmão de Washington. Policiais investigam se Gutemberg foi o ponto de contato entre Bolsonaro e a Prefeitura de Caxias, onde teria sido produzido o falso cartão de vacinação de Bolsonaro. O secretário de Saúde do município, João Carlos Brecha, foi preso.

“Eu tô no apagão. O João (o secretário) é um quadro de primeira. Esse negócio é uma baita confusão, um mal-entendido”, afirma. “O Gut foi depor, mas com muita tranquilidade. Não foi feito nada de errado, a gente confia na equipe”.

Caxias é hoje governada por Wilson Miguel (MDB), tio de Washington Reis e alçado ao cargo pelo ex-prefeito. A classe política fluminense, no entanto, não tem dúvidas de que quem manda no município ainda é Washington. “É ele quem anuncia as inaugurações na cidade”, diz um deputado.

Em 2022, Washington tentou concorrer a vice na chapa de Cláudio Castro mas teve a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa. Ainda assim, seguiu pedindo votos para Bolsonaro na Baixada Fluminense, região mais populosa no Estado do Rio.

A ligação dele com Bolsonaro, no entanto, é anterior à eleição de 2022. Em dezembro de 2018, com Bolsonaro eleito, Washington deu o nome do pai do ex-presidente a uma escola militar na cidade.

Ainda assim, ele nega ter feito campanha contra a vacinação, como o ex-presidente.

“O Gutemberg vacinou. A gente é a favor (da vacina), a gente era a capital da vacina, enquanto o mundo todo estava ali fazendo hipocrisia”, afirmou, referindo-se às medidas de restrição de circulação. Caxias não fechou o comércio ou interrompeu as atividades em nenhum momento durante a pandemia, apesar da recomendação das autoridades médicas.

Sobre o coronel Mauro Cid, que também foi preso pela PF hoje, Washington admite que o conhecia, mas nega que ele tenha pedido alterações no cartão de vacinação.

“Politicamente todo mundo tem vinculação, mas de governo não de amizade. Ele (Cid) é um cara campeão, eu chegava nas audiências no Palácio (do Planalto) e ele era um cara muito receptivo”, diz.