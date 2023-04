PT destaca dois nomes para recuperar cidades da Grande São Paulo

Os deputados estaduais do PT Emídio de Souza e Luiz Fernando Ferreira devem disputar as prefeituras de Osasco e São Bernardo, respectivamente. Suas candidaturas fazem parte da tentativa do partido de retomar protagonismo na Região Metropolitana de São Paulo, onde tradicionalmente é forte. Atualmente, governa apenas Diadema e Mauá.

O deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP). Foto: Alesp

Emídio governou Osasco por oito anos e foi cotado à Secretaria-geral da Presidência e ao Ministério da Igualdade Racial, mas perdeu disputas para aliados. Ferreira é do grupo do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo.