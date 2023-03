Solidariedade encerra impasse com o PROS e busca se federar com Avante

O Solidariedade dá como encerrada a pendenga com o novo dirigente do PROS, Marcus Holanda, que tentou melar a junção dos dois partidos. A incorporação foi aprovada pelo TSE na última terça (14) e agora o Solidariedade já vislumbra planos mais ambiciosos: criar uma federação com o Avante e o Mais Brasil (resultado na fusão do Patriota com o PTB, em avaliação na Justiça Eleitoral).

Paulinho da Força cobrou do PT qual será o papel do Solidariedade em uma eventual aliança eleitoral. Foto: Divulgação

O objetivo do Solidariedade é aproveitar que o Avante desistiu de integrar a federação com o PP e União Brasil. “Somos partidos que têm o mesmo tamanho, fica mais fácil federar assim”, afirma Áureo Ribeiro (SD-RJ), líder do Solidariedade na Câmara. Junto com o antigo PROS, o Solidariedade tem hoje sete deputados, igual ao Avante.

O Solidariedade ainda aguarda sinal verde do governo Lula para ocupar postos de segundo escalão, uma vez que o partido integrou a coalizão que apoiou o petista na eleição. As indicações são Bosco Saraiva (SD-AM) para a Suframa (que administra a Zona Franca de Manaus) e Marília Arraes (SD-PE) para a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).