Mauro Tramonte volta à TV após derrota nas urnas em BH

Após ficar fora das urnas no segundo turno, o deputado estadual de Minas Gerais, Mauro Tramonte (Republicanos) voltará para a televisão depois do segundo turno, em 27 de outubro. Apesar de não ter data definida para a reestreia comandando o programa Balanço Geral MG, da TV Record, sua equipe confirma que será depois do fim das eleições.

A volta de Tramonte para a TV depois das eleições já estava acordada quando o apresentador deixou a emissora para se dedicar a campanha em maio. A volta ao mesmo programa também é certa, apenas a data que não foi definida.

Depois de derrota nas eleições, Tramonte volta à TV Foto: Mauro Tramonte via Facebook

PUBLICIDADE Desde a saída do deputado, o apresentador Lair Rennó está no comando de programa. Mesmo voltando à apresentação, Tramonte segue como deputado estadual até 2026. A TV Record foi questionada sobre a volta do apresentador, mas não respondeu. Tramonte ficou em terceiro lugar na corrida à prefeitura de Belo Horizonte com 192.991 votos (15,22%). O segundo turno é disputado por Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), segundo a última pesquisa Datafolha, eles têm respectivamente 48% e 41%.