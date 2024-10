‘Me sinto mais fortalecido’, diz Nunes sobre presença de Tarcísio em ato de campanha

No último dia de campanha antes das eleições municipais, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse se sentir “mais fortalecido” com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nos atos de campanha. O emedebista ainda criticou a divulgação de um laudo falso divulgado por Pablo Marçal (PRTB), que tentava sustentar as acusações contra Guilherme Boulos (PSOL), afirmando acreditar que o ex-coach possa fazer algo semelhante contra ele nesta reta final de campanha.

“Se ele vai fazer contra mim, não sei, se fizer eu vou tomar as medidas cabíveis. Se pode fazer, pode, porque é dele, ele começou com 18 anos a roubar dinheiro da conta de aposentados. Então ele é um cara que mente, é um cara mau”, disse o atual prefeito.

O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas faz caminhada na zona leste da cidade de São Paulo. Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE Questionado se a campanha entraria com alguma ação contra Marçal por conta da divulgação do laudo falso, Nunes afirmou que pediu para que seus advogados utilizassem “de tudo dentro da legalidade” para se ter Justiça em meio ao risco à democracia. “Se couber, com certeza nós vamos dar nossa contribuição para proteger a nossa democracia e repudiar veemente esse tipo de atitude, não se faz isso”, afirmou. O governador Tarcísio acompanhou Nunes durante uma caminhada em São Miguel Paulista, na Zona Leste da capital. Os dois conversaram com comerciantes na região e discursaram aos apoiadores ao lado do deputado federal Paulinho da Força, presidente do partido Solidariedade. “Me sinto mais fortalecido [...] Não tenho como agradecer tudo que ele tem feito, a forma como ele tem sido, uma pessoa super coerente e super correta”, disse o emedebista.

O governador também repudiou a divulgação do laudo falso por parte de Marçal e disse que “se o Brasil fosse sério, Marçal ia preso”. “Inventar um documento falso nessa altura do campeonato, numa sexta-feira à noite, numa live, um documento que com muita facilidade todo mundo percebeu que era falso, é incompreensível o que está acontecendo”, disse o governador.

Tarcísio tem sido o principal cabo eleitoral de Nunes diante do apoio ainda tímido por parto do ex-presidente. Bolsonaro não participou de nenhum ato de campanha ao lado do emedebista e tem concentrado suas falas em Mello Araújo, indicado por ele para compor a chapa. Apesar da ausência do ex-presidente em agendas de campanha, Nunes avaliou as declarações de Bolsonaro feitas durante a live realizada na noite desta sexta-feira, 4, como “contundentes”.

“Agora ontem (sexta) acho que foi mais contundente, até por conta dos últimos episódios, de pessoas que se elegeram só por conta dele, e depois acabam querendo pôr as asinhas de fora sem seguir aquilo que ele estava dando como diretriz, que é o apoio à nossa candidatura”, afirmou Nunes, que avaliou a postura de Bolsonaro como “enfática”. Durante o ato de campanha, uma eleitora chegou a questionar: “É o prefeito do Bolsonaro, qual o nome dele mesmo?”.

Publicidade

Integrantes da campanha do emedebista avaliam que as declarações do ex-presidente contribuíram para cristalizar os votos de bolsonaristas indecisos que cogitavam votar em Marçal. Além disso, a expectativa é de que a divulgação do laudo falso de Marçal sobre Boulos poderia trazer votos dos eleitores indecisos que preferem se afastar de candidatos envolvidos em polêmicas para Nunes.

No entanto, as últimas pesquisas eleitorais divulgadas apontam para uma liderança numérica de Boulos. Levantamento do Datafolha mostra o psolista com 29% das intenções de voto, seguido de Nunes e Marçal, ambora com 26%. Os índices apontam para empate técnico triplo dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais.

A campanha eleitoral de Nunes para o primeiro turno foi encerrada na Zona Leste. Pela manhã, Nunes fez uma carreata no Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, acompanhado de Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, falecido em 2021.

Durante o percurso pela região, Nunes ressaltou os feitos durante a gestão. Em cima do carro de som que dizia “esse asfalto foi Nunes que colocou” e “não podemos trocar o certo pelo duvidoso”, o candidato cumprimentou comerciantes e pessoas que caminhavam pela região.