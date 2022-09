Michelle Bolsonaro: Mulher é ‘ajudadora’ do esposo

Segundo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a mulher é a “ajudadora” do esposo. Ela também afirmou que por ser “espiritual” e Jair Bolsonaro, “técnico”, eles se completam. As declarações foram dadas na quarta-feira, 14, durante agenda de campanha do presidente e candidato à reeleição, em Natal (RN). Trecho da fala foi publicado pelo portal UOL.

“Aqui tem um homem talvez um pouco mais técnico, mas aqui tem uma mulher espiritual. Então, eu acho que se completa, né? Tem que ser assim, minhas amadas. A mulher é ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta, né? Mas graças a Deus, Deus tem falado muito ao coração do meu marido”, disse.

Conquistar o voto das mulheres é essencial para Bolsonaro, por isso, Michelle se tornou uma das estrelas da campanha. Conforme mostrou o Estadão, na convenção do PL, a primeira-dama chegou a inflar leis de proteção ao público aprovadas durante a gestão do marido.

Michelle é estrela da campanha do marido, em busca do voto feminino Foto: Wilton Junior/Estadão - 07/09/2022

Desde o início da campanha, Michelle coleciona uma série de frases e declarações polêmicas. Em agosto, afirmou que o Palácio do Planalto era consagrado a demônios antes da posse de Bolsonaro. No mesmo mês, associou religiões de matrizes afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé, às “trevas”.

