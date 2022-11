Michelle diz que segue ‘firme e unida’ com Bolsonaro, após ambos deixarem de se seguir no Instagram

Publicidade

A primeira-dama Michelle Bolsonaro declarou na tarde desta segunda, 31, em publicação no Instagram, que ela e o presidente Jair Bolsonaro (PL) seguem “firmes e unidos”, após ambos deixarem de se seguir na rede social, fato que ganhou destaque na internet no dia seguinte à vitória Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência.

“Conforme o Jair já explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele”, afirmou a primeira-dama. ”Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crescendo em Deus e crescendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando ‘na alegria e na tristeza’. Que Deus abençoe a nossa amada Nação”, completou.

A primeira-dama comentou sobre publicações que relacionaram o unfollow mútuo dela com o presidente Jair Bolsonaro (PL) com o resultado das eleições

Mais cedo, Michelle publicou um verso bíblico em sua conta na mesma rede social. “Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos”, dizia um trecho da publicação.

Esta é a primeira declaração de um membro da família Bolsonaro, desde a vitória de Lula. Já são mais de 16 horas sem uma declaração do presidente sobre o resultado das eleições.

Troca de unfollow viraliza

A troca de unfollow na rede foi notada na manhã desta segunda e viralizou em postagens nas redes sociais.

A primeira-dama também não segue o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) tampouco Jair Renan na rede social. Somente o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) são seguidos por Michelle.

Apesar da situação, ela permaneceu com sua foto de perfil no Instagram, onde aparece ao lado de Bolsonaro, e com a descrição apontando-a como “37ª Primeira-dama do Brasil”.

