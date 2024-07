Ministro do Trabalho dá dicas culturais: música de memórias da vida no campo e filme sobre união

Natural de Cosmorama, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se recorda da vida no interior paulista com uma música que retrata “um recanto feliz bem distante da povoação”. A canção sertaneja é uma das dicas culturais do petista na série do Estadão “Para Ver, Ouvir e Pensar”, que também indica uma biografia de um empresário brasileiro bem-sucedido e um filme sobre a união da África do Sul pós-apartheid.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho Foto: Wilton Júnior/Estadão

Uma música

PUBLICIDADE O ministro sugere a música “Meu Reino Encantado”, um clássico sertanejo nas vozes de Tião Carreiro e Pardinho. Na canção, o personagem descreve com detalhes momentos felizes e simples no campo até a venda do sítio da família e a mudança para a cidade grande. “Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai mamãe e os irmãos”, diz a letra. A obra se encerra de forma saudosista, com uma reflexão sobre as mudanças em ambientes rurais. “E partimos para a cidade grande. A saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se meu reino encantado.”

Um livro

Para a leitura, Luiz Marinho indica o livro “Clovis Tramontina: Paixão, Força e Coragem”. A biografia conta a história do empresário que comandou por 30 anos a empresa centenária que carrega seu sobrenome. A obra tem detalhes da trajetória profissional de Tramontina e também momentos marcantes da sua vida pessoal, como o diagnóstico de esclerose múltipla nos anos 1980.

Livro Clóvis Tramontina: Paixão, Força e Coragem Foto: Reprodução/AGE Editora

Um filme

O filme sugerido pelo ministro do Trabalho do governo Lula é “Invictus”. Dirigida por Clint Eastwood, a produção conta como Nelson Mandela, recém-eleito presidente da África do Sul, aproveitou a Copa do Mundo de Rúgbi para unir a população do País. A obra é estrelada por Morgan Freeman e Matt Damon e foi lançada em 2009.

Ficha técnica:

Música: Meu Reino Encantado

Livro: Clovis Tramontina: Paixão, Força e Coragem

Filme: Invictus