Wellington Dias dá dicas culturais: disputa pelo petróleo no velho Oeste e a vida de Mandela

Piauiense filho de um caminhoneiro e de uma professora, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, é o personagem da semana na série do Estadão “Para Ver, Ouvir e Pensar”. O petista dá dicas culturais que vão de filme sobre disputa de terras indígenas nos Estados Unidos a autobiografia de líder sulafricano.

O ministro Wellington Dias dá dicas culturais em série do Estadão. FOTO: MARCOS CORREA/PR

A seguir veja as sugestões do ministro:





Um filme

A produção cinematográfica escolhida por Wellington Dias tem roteiro do cineasta Martin Scorsese. O filme “Assassinos da Lua das Flores” é baseado em livro de mesmo nome e que retrata fatos reais ocorridos no começo do século XX nos Estados Unidos. O filme tem Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone como protagonistas.









Um livro

O ministro sugere para leitura Nelson Mandela, Longa Caminhada até a Liberdade”, as memórias do líder político que lutou contra o apartheid na África do Sul, foi preso e acabou sendo presidente de seu país. Em 1993, ganhou Prêmio Nobel da Paz.

Livro indicado pelo ministro Wellington Dias Foto: Reprodução / Estadão

Uma música

O piauiense escolhe uma das mais populares canções de Almir Sater. A música escolhida é “Tocando em frente”, cuja interpretação segue no vídeo abaixo:









Ficha técnica:

Filme: Assassinos da Lua das Flores

Música: Tocando em Frente, de Almir Sater

Livro: Nelson Mandela, uma longa caminhada até a liberdade