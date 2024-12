Opinião | A catarse do Exército brasileiro após militares golpistas de Bolsonaro resgatarem memórias sombrias

As semanas em que fizemos as entrevistas me permitiram conhecer e ouvir as histórias de generais já reformados, quase sempre passados dos 70 anos, com visões quase sempre equivalentes no sentido de que soldado bom é soldado calado. E, episódios pelos quais eles haviam passado no esforço de fazer “o mudo”, dizer algumas palavras àqueles profissionais sofridos, cerceados, calejados das histórias de torturas, desaparecimento e mortes.

Visitas faziam parte desses rituais de aproximação. Geralmente, o general marcava o encontro com o diretor de redação. Foi assim que, em tom de brincadeira, um deles lembrou que estivera com Octávio Frias de Oliveira (1912-2007) que estava acompanhado pelo jornalista – à época um dos principais do jornal – Gilberto Dimenstein (1956-2020) e que, conversa vai, conversa vem, reclamou ao “seu Otávio” que o repórter era muito “comunista”. Antes que Frias pudesse responder, o general, lembra que, mais uma vez em tom de brincadeira, afirmou: “Se ele continuar assim, terei que pendurá-lo no pau de arara”. Pau de arara era o instrumento de tortura usado contra “os inimigos”, nas prisões e quartéis. A expressão foi retirada da entrevista.