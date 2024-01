Personagem obscuro do governo, Carluxo pensava em ser ministro com o aval do pai, que dizia ver nele todas as qualidades necessárias para a pasta da Secretaria de Imprensa. A lei, porém, impede a nomeação de parentes, e ele não pôde assumir a função. Segundo assessores do Planalto que conviviam com ele, Carlos sempre teve uma personalidade depressiva e brigava com o pai quando contrariado. Bolsonaro, também segundo auxiliares, temia que ele se suicidasse e buscava não desagradar o filho 02.

Mesmo sem um cargo oficial, ele instalou o “Gabinete do ódio” no terceiro andar do Palácio do Planalto, próximo ao local de despacho do seu pai, e fez do lugar a trincheira onde comprou brigas que custaram os cargos de assessores próximos que estavam com Bolsonaro desde a campanha. O primeiro a cair foi o então secretário geral Gustavo Bebianno (1964-2020), aliado de primeira hora de Jair e que, tempos depois de perder o cargo, cunhou a expressão “Abin Paralela”, em uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Seis meses depois da posse, deixou o cargo o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo. Santos Cruz, a quem estava subordinada a Secretaria de Imprensa, assumiu o cargo exaltando a amizade de 40 anos com Bolsonaro. Saiu, depois de confrontos com a família Bolsonaro - Carluxo, que foi seu algoz, à frente - dizendo que os valores do presidente não coincidiam com os dele.