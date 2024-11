Moraes veta depoimento de indiciado pela PF sobre viagem aos EUA em comissão da Câmara

O ex-assessor de Bolsonaro ficou preso por seis meses por determinação de Moraes, que se baseou no fato de seu nome constar na lista de passageiros do voo presidencial que decolou do Brasil com destino a Orlando, nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022. Desde a prisão, a defesa sustentava que, apesar de constar na lista de passageiros do voo, Martins não realizou a viagem e permaneceu no Brasil.

Inicialmente, a PF indicou que não havia registros de saída do ex-assessor no controle migratório, “o que poderia indicar que o mesmo tenha se evadido do País para se furtar de eventuais responsabilizações penais”, segundo a corporação. Os investigadores depois encontraram um registro da entrada do assessor nos EUA, no dia 30 de dezembro de 2022, com passaporte comum.