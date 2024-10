Mudança de zonas e seções eleitorais confunde eleitores na região central de São Paulo

Eleitores que votam na região central de São Paulo relataram dificuldades de encontrar o local de votação na manhã deste domingo, 6, por causa do remanejamento de zonas e seções eleitorais.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), mais de 55 mil pessoas tiveram seu local de votação alterado em todo o Estado. Na capital, são 35 mil eleitores afetados.

Local de votação pode ser consultado pelo app e-Título Foto: Júlia Pereira/Estadão

Na cidade de São Paulo, mudaram de local a 1ª Zona Eleitoral, na Bela Vista, a 2ª Seção Eleitoral, na Santa Ifigênia, a 4ª Seção Eleitoral, na Mooca, a 259ª Zona Eleitoral, na Saúde, a 346ª Zona Eleitoral, no Morumbi e a 347ª Zona Eleitoral, na Vila Matilde. Zonas em Guarulhos, Santana de Parnaíba e Campinas, no interior, foram impactadas.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a maior parte das alterações ocorreram por causa da desativação de instituições de ensino que serviam de local de votação. As seções eleitorais que eram instaladas nesses locais foram transferidas para endereços nas proximidades, conforme o TRE.

PUBLICIDADE Ainda segundo o TRE-SP, outras alterações também podem ter ocorrido em razão de eventuais adequações promovidas pelos cartórios eleitorais. O tribunal recomenda a consulta com antecedência do local de votação e da seção eleitoral para evitar contratempo.

É possível realizar a consulta do local de votação pelo aplicativo e-Título, onde o local de votação aparece logo abaixo do nome do eleitor após ser feito o login. A outra forma é acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou ligar na Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP pelo número 148.

