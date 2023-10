‘Não quero Forças Armadas nas favelas brigando com bandido’, diz Lula sobre ação militar no Rio

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 27, que não enviará as Forças Armadas para intervir na crise de segurança pública do Rio de Janeiro. Segundo ele, enquanto ocupar o Palácio do Planalto, não haverá decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

“Eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas e enquanto eu for presidente não tem GLO. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar”, disse Lula em café com jornalistas.

A GLO é uma operação conduzida pelas Forças Armadas por um período definido, em que os militares agem em uma área restrita. No caso de uma intervenção no Rio, eles assumiriam o comando as ações de segurança no Estado.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante café da manhã oferecido a Imprensa no fim da manhã desta sexta-feira (27) realizado no Palácio do Planalto em Brasília. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: Wilton Junior

O petista ainda criticou a intervenção militar realizada durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB). De acordo com o ele, o apoio federal deve ocorrer por meio de inteligência com o apoio de agentes da Força Nacional e da Polícia Federal (PF). “Gastou-se uma fortuna com o exército no Rio de Janeiro e não se resolveu nada. Quando você faz uma intervenção abrupta os bandidos tiram férias e quando termina eles voltam”, disse.

Lula, por outro lado, afagou as tropas ao dizer que o País não pode julgar os militares pelo ocorrido no dia 8 de janeiro. Ele ainda disse querer recuperar a credibilidade das instituições.

Continua após a publicidade

Lula quer mudar percepção de que ‘o governo que só pensa em pobre’

O presidente disse que quer “tirar da cabeça das pessoas a ideia de que esse governo só pensa em pobre”. O petista disse que o projeto do seu mandato é tornar a sociedade brasileira de classe média.

“Eu quero tirar da cabeça das pessoas a ideia de que esse governo só pensa em pobre. Não, a ideia não é essa. Eu quero que o pobre deixe de ser pobre. Afinal de contas, ninguém sonha em ser pobre”, disse Lula.

O presidente voltou a despachar nesta semana no Planalto após a cirurgia de quadril a qual foi submetido no início deste mês de outubro. Lula está proibido de viajar pela equipe médica presidencial.

As estimativas é que a recuperação completa do procedimento dure até 12 semanas. Após esse período, Lula retomará os compromissos internacionais com uma viagem aos Emirados Árabes para participar da COP28, a conferência sobre o clima da ONU. Na passagem pelo oriente médio, o presidente também deve fazer o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na Arábia Saudita.

Lula já havia encontrado o Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, durante a cúpula do G-20, na Índia, em setembro deste ano. A relação com o País se tornou um problema de imagem para a Presidência após o esquema revelado pelo Estadão de desvio de joias doadas pelo regime saudita ao País durante o governo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).