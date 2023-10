‘Se tiver um presidente que é amigo do Hamas, é para ele que vou ligar’, diz Lula sobre reféns

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 27, que entraria em contato com qualquer país que se declarasse aliado do Hamas para intervir pela libertação dos reféns sob posse do grupo terrorista desde o ataque do dia 7 de outubro a Israel. O petista, contudo, falou que seria necessário fazer demandas semelhantes ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que abrisse as fronteiras e libertasse os presos palestinos.

“Se eu tiver informação: ‘Oh, Lula tem um presidente de tal país que é amigo do Hamas’. É para ele que eu vou ligar. ‘Ô, cara, fala para o Hamas libertar os reféns, p...’ E também falar para o governo de Israel liberar os presos, os sequestrados, abrir a fronteira para os estrangeiros saírem”, disse Lula em café com jornalistas no Palácio do Planalto.

O presidente Lula em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O presidente repetiu que o governo classifica o ato do Hamas no dia 7 de outubro como terrorista, mas não usou o mesmo termo para se referir ao grupo em si. Lula também repetiu o uso da palavra “insanidade” ao falar sobre Israel, mas, desta vez, disse que Netanyahu age dessa forma ao querer “acabar com a Faixa de Gaza”.

Diante das críticas sobre os rumos do conflito, Lula disse que o governo brasileiro manterá a missão de repatriação para retirar todos os brasileiros da zona de guerra. “Nós não deixaremos um único brasileiro ficar em Israel ou na Faixa de Gaza”, afirmou.

O presidente classificou a posição adotada pelo Itamaraty em relação ao conflito como “extraordinária” e disse ter ouvido elogios de outros líderes das Nações Unidas. Nessa esteira, Lula disparou contra o Conselho de Segurança da ONU, classificando o veto dos Estados Unidos à resolução brasileira como parte da “loucura” que é o poder de veto dos cinco membros titulares.

“Eu vi um manchete dizendo: ‘proposta do Brasil é rejeitada’. É mentira, na verdade não foi rejeitada. Tinham 15 votos em jogo. Ela teve 12 (favoráveis), duas abstenções e um contra. Como é que ela pode ter sido rejeitada? Ela foi vetada por causa de uma loucura que é o poder de veto concedido aos cinco países titulares do Conselho de Segurança da ONU, que eu sou totalmente, radicalmente, contra. Isso não é democrático”, disse.

Os norte-americanos vetaram a resolução apresentada pela diplomacia brasileira para que fosse instalado um cessar-fogo humanitário entre Israel e Hamas para a retirada de civis da Faixa de Gaza. O governo Joe Biden argumentou que o texto apresentado pelo Brasil não citava o direito de autodefesa de Israel. De acordo o presidente, o Conselho se resume a uma disputa de vetos entre os Estados Unidos e a Rússia.

“É importante lembrar que foi o Oswaldo Aranha (diplomata brasileiro) que presidiu a sessão de 1947 que criou o Estado de Israel. A ONU, portanto, deveria agora ter coragem de assegurar a criação do Estado palestino para viver em paz, harmonicamente. É isso que queremos, e disso o Brasil não abre mão”, afirmou.

Diante da derrota, o governo Lula reforçou o discurso de reforma do Conselho de Segurança da ONU. “Queremos democratizar o Conselho, porque hoje ele vale muito pouco”, disse.

“O Brasil tem que ser generoso na relação, porque é esse País de paz que queremos construir. E é uma contradição com os cinco países do Conselho de Segurança. São os cinco países que fabricam armas, que vendem armas e falam em guerra. É a contradição. Por isso é que nós queremos mudar o Conselho de Segurança. Queremos que entrem vários países.”