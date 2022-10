No DF, Jair Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. Mas, no Distrito Federal, a maioria dos eleitores votou em Jair Bolsonaro. O candidato do PL obteve 1.041.331 votos no DF, o que corresponde a 58,81% dos votos válidos. Já o petista obteve 729.295 votos, o que representa 41,19% dos votos válidos.

Resultado para presidente no DF: total, brancos, nulos e abstenções

Jair Bolsonaro (PL): 1.041.331 votos (58,81%)

Lula (PT): 729.295 votos (41,19%)

Brancos: 29.663 (1,61%)

Nulos: 38.203 (2,08%)

Abstenções: 369.136 (16,72%)

No primeiro turno, Bolsonaro havia ficado em primeiro lugar no Distrito Federal entre os candidatos, tendo recebido 910.397 votos (51,65%), enquanto Lula obteve 649.534 votos (36,85%). Na primeira fase da disputa, Simone Tebet apareceu com 5,98% dos votos, seguida por Ciro Gomes (4,22%), Felipe D’Avila (0,59%) e Soraya Thronicke (0,45%).

Ao contrário da disputa para presidente, o DF decidiu o governador já em primeiro turno. Ibaneis Rocha, do MDB, foi eleito com 50,30% dos votos e superou Leandro Grass.

