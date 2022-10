No MA, Lula derrota Jair Bolsonaro no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O candidato do PT também foi o mais votado no Estado do Maranhão, onde obteve 2.668.245 votos, o que corresponde a 71,14% dos votos válidos, enquanto o Jair Bolsonaro obteve 1.082.687 votos, o que representa 28,86% dos votos válidos.

Em São Luís (MA), Lula derrota Bolsonaro no segundo turno para presidente; veja resultados

Resultado para presidente no MA: total, brancos, nulos e abstenções

Lula (PT): 2.668.245 votos (71,14%)

Jair Bolsonaro (PL): 1.082.687 votos (28,86%)

Brancos: 35.804 (0,93%)

Nulos: 67.816 (1,76%)

Abstenções: 1.184.447 (23,51%)

No primeiro turno, Lula já havia ficado em primeiro lugar no Estado entre os candidatos, tendo recebido 2.603.454 votos (68,84%), enquanto Bolsonaro obteve 983.861 votos (26,02%). Na primeira fase da disputa, Ciro Gomes apareceu com 2,54% dos votos, seguido por Simone Tebet (2,07%), Soraya Thronicke (0,23%) e Felipe D’Avila (0,12%).

Ao contrário da disputa para presidente, o Maranhão decidiu o governador já em primeiro turno. Carlos Brandão, do PSB, foi eleito com 51,29% dos votos e superou Lahesio Bonfim (PSC) e Weverton (PDT).

