No MS, Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. Mas, no Estado do Mato Grosso do Sul, a maioria dos eleitores votou em Jair Bolsonaro. O candidato do PL obteve 880.606 votos no MS, o que corresponde a 59,49% dos votos válidos. Já o petista obteve 599.547 votos, o que representa 40,51 % dos votos válidos.

Em Campo Grande (MS), Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja detalhes

Confira o resultado completo do segundo turno das eleições 2022: apuração por Estado, cidade e zona eleitoral

Resultado para presidente no MS: total, brancos, nulos e abstenções

Lula (PT): 599.547 votos (40,51%)

Jair Bolsonaro (PL): 880.606 votos (59,49 %)

Brancos: 18.062 votos (1,17 %)

Nulos: 51.658 votos (3,33 %)

Abstenções: 446.193 votos (22,35 %)

No primeiro turno, Bolsonaro já havia ficado em primeiro lugar no Estado entre os candidatos, tendo recebido 794.206 votos (52,70%), enquanto Lula obteve 588.323 votos (39,04%). Na primeira fase da disputa, Simone Tebet apareceu com 5,29% dos votos, seguida por Ciro Gomes (1,95%), Soraya Thronicke (0,54%) e Felipe D’Avila (0,34%).

Continua após a publicidade

Assim como a disputa presidencial, o Mato Grosso do Sul também levou a eleição para governador para o segundo turno. Eduardo Riedel, do PSDB, venceu Capitão Contar, com 56,90% dos votos válidos.

Veja todos os resultados e as últimas notícias das eleições 2022