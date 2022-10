Eduardo Riedel, do PSDB, é eleito governador do Mato Grosso do Sul; veja números

Publicidade

Eduardo Riedel, do PSDB, foi eleito neste domingo, 30, governador do Mato Grosso do Sul no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada por volta das 18h15. Com 100% das urnas apuradas, recebeu 808.210 votos, o que representa 56,90% dos votos válidos.

Veja o resultado completo do segundo turno das eleições 2022: apuração por Estado, cidade e zona eleitoral

Capitão Contar, do PRTB, obteve 612.113 votos, o que corresponde a 43,10% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos do Mato Grosso do Sul foi de 169.097 votos, ou 13,8%.

Votação no MS: total, brancos, nulos e abstenções

Eduardo Riedel (PSDB): 808.210 votos (56,90%)

Capitão Contar (PRTB): 612.113 votos (43,10%)

Brancos: 39.059 votos (2,52%)

Nulos: 88.228 votos (5,70%)

Abstenções: 445.840 votos (22,37%)

Veja todos os resultados e as últimas notícias das eleições 2022

Continua após a publicidade

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o oficial do Exército recebeu 384.275 votos, o que representa 26,71% dos votos válidos. O tucano obteve 361 mil votos (25,16%). Os então candidatos superaram André Puccinelli (17,18%), Rose Modesto (12,42%), Giselle (9,42%), Marquinhos Trad (8,68%), Adonis Marcos (0,23%), Magnos de Souza (0,20%).

Eduardo Correia Riedel, 53, é empresário e concorreu pela primeira vez a um cargo público nas eleições 2022.