No PR, Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e foi eleito presidente do Brasil para um mandato de quatro anos. Mas, no Estado do Paraná, a maioria dos eleitores votou em Jair Bolsonaro.

O candidato do PL obteve 4.159.266 votos no PR, o que corresponde a 62,40% dos votos válidos. Já o petista obteve 2.506.464 votos, o que representa 37,60% dos votos válidos.

A diferença entre Bolsonaro e Lula no PR foi de 1.652.802 votos, ou 24,8%.

Resultado para presidente no PR: total, brancos, nulos e abstenções

Jair Bolsonaro (PL): 4.159.266 votos (62,40%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 2.506.464 votos (37,60%)

Brancos: 95.553 (1,39%)

Nulos: 138.915 (2,01%)

Abstenções: 1.580.135 (18,63%)

No primeiro turno, Bolsonaro ficou em primeiro lugar no estado entre os candidatos, com 55,26% dos votos válidos e Lula teve 35,99%. A diferença cresceu/caiu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) teve 4,72% dos votos, seguida de Ciro Gomes, do PDT, com 2,75% dos votos, e Felipe D’Ávila, do Novo, com 0,58%.

Ao contrário da disputa presidente, o Paraná decidiu seu novo governador já em primeiro turno. Ratinho Jr., do PSD, foi eleito com 69,64%% dos votos e superou Roberto Requião (PT), com 26,23%.

