Nunes chama Tarcísio de ‘líder maior’ e lança governador como candidato para próxima eleição

Em um forte e incisivo discurso, no qual não faltaram recados, o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) afirmou que o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) a quem chamou de “líder maior”, lhe deu a mão na hora mais difícil.

PUBLICIDADE Em um auditório repleto de militantes e bastante emocionado, Nunes fez uma rápida e curta citação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que o apoiou muito discretamente durante a campanha, limitando-se a impor o nome do vice, o coronel Ricardo de Mello Araújo (PL) —o prefeito chamou Mello Araújo de “indicação preciosa” do ex-presidente. Mas Nunes se rasgou em elogios a Tarcísio, sobre quem falou diversas vezes e até o “lançou” para a próxima eleição, sem especificar para qual cargo. “Tarcísio, seu nome é presente, mas seu sobrenome é futuro”, afirmou o prefeito reeleito.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), abraça o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir, eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória, o meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas”, discursou Nunes. Tarcísio atuou como seu principal cabo eleitoral durante a campanha eleitoral, acompanhando o candidato de segunda a segunda em praticamente todos os compromissos.

Em sua fala da vitória, o prefeito reeleito disse que faria um agradecimento muito especial e emocionado à população de São Paulo e à sua família. “Faço aqui, agora, um agradecimento de gratidão eterna ao povo da cidade que eu amo, obrigado, São Paulo, obrigado ao povo de São Paulo, obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio”, afirmou.

Nunes evitou fazer críticas aos adversários, dizendo que “não é hora de olhar para trás, é de seguir em frente. A hora das diferenças passou; vamos governar para todos, por que todos merecem respeito por parte de quem governa”, assinalou

O emedebista também chamou a eleição de “histórica” e disse que os brasileiros mostraram que querem resultados, “querem saúde, educação, segurança”. “Política, sim. Mas com resultado. Aos que acompanharam esta eleição histórica, a democracia deixou uma grande lição para nós, para a cidade de São Paulo, e deixou uma lição para o Brasil. Quem não tiver um acervo de realizações, quem não tiver algo para mostrar de concreto e reconhecido pelo povo, terá cada vez mais dificuldade de ter como único argumento político a rejeição do adversário”, afirmou.

Lembrança de Bruno Covas e elogio a Baleia Rossi

Em outro trecho do discurso, Nunes disse que queria honrar os votos que ele e Bruno Covas (morto em 2021, poucos meses depois de tomar posse para seu segundo mandato) haviam recebido. Após citar suas realizações e projetos para o futuro, o prefeito também elogiou o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi. Baleia e Tarcísio estiveram entre os principais articuladores da candidatura de Nunes, que não atendia aos requisitos de Bolsonaro.

O prefeito chamou Baleia Rossi de “alma generosa” e “líder discreto e gigante” e agradeceu ao também coordenador de sua campanha eleitoral por estar com ele “a cada passo dessa caminhada”. Ele operou junto com Tarcísio, principal cabo eleitoral do prefeito reeleito na ausência de Bolsonaro durante quase toda a campanha,

Nunes ainda fez uma alusão ao adversário derrotado, Guilherme Boulos (PSOL), sem mencionar o nome do psolista. “O equilíbrio venceu todos e todos os extremismos”, afirmou o candidato vitorioso.