O que esperar da pesquisa Datafolha hoje após agressão, expulsão e cadeirada em debates em SP

Antes da confusão, que resultou no marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, ensanguentado após levar um soco de um assessor de Pablo Marçal (PRTB), o influenciador foi expulso do debate por desobedecer às regras já nos minutos finais do encontro. Há duas semanas, quando o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) acertou uma cadeirada no ex-coach, os resultados das pesquisas seguintes não sofreram alterações significativas.

Especialistas ouvidos pelo Estadão pontuam, no entanto, que tão importante quanto os porcentuais de intenção de voto de cada candidato serão os índices de rejeição que levam do eleitorado. Outro ponto a ser observado na pesquisa será o índice de indecisos, que pode se transformar em abstenção no dia do pleito, a pouco mais de uma semana – ou, segundo uma tendência apontada, é de migrar para o candidato com menor rejeição.