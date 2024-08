O que Guilherme Boulos já disse sobre a Venezuela e Nicolás Maduro

Ao vivo | Veja o debate do ‘Estadão’ com candidatos à Prefeitura de SP

No final do mês passado, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) declarou que Maduro ganhou a eleição presidencial com 51,2% dos votos válidos, contra 44,2% do candidato oposicionista Edmundo González. Há suspeitas de fraude, e os adversários do chavista declaram González vencedor com 70% dos votos.

Boulos foi o único dos candidatos à Prefeitura que não contestou a suposta vitória de Maduro. Sem criticar o processo eleitoral da Venezuela, o deputado do PSOL disse que ia esperar a posição da diplomacia brasileira e a divulgação das atas das sessões eleitorais. Já se passaram 16 dias desde o pleito e o ditador não divulgou os documentos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aliado histórico do chavista e padrinho político do deputado do PSOL, estuda a defesa de uma nova eleição no país.

No último dia 7, durante uma sabatina do portal G1 com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Boulos adotou um novo tom sobre Venezuela e Nicolás Maduro. Ele afirmou que o país não tinha o “modelo de democracia” dele e cobrou mais transparência por parte do chavismo.

“Não é o meu modelo de democracia. Estamos propondo e cobrando um modelo de transparência. Se ficar comprovado que houve fraude nas eleições e o governo que exercitou fraude permanecer no governo, aí você não terá mais uma democracia”, disse