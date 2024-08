O que Guilherme Boulos já falou sobre o Hamas

Em 10 de outubro de 2023, o deputado se solidarizou com as famílias vítimas dos ataques propagados pelo Hamas, durante discurso na Câmara. Ele disse que “nada justifica o assassinato de civis inocentes” e que “é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino”. Na mesma declaração, também criticou as ações do governo israelense de Benjamin Netanyahu, classificando-o como de extrema direita.

“Presidente, diante da situação trágica que nós estamos acompanhando no Oriente Médio, eu queria aqui me solidarizar com todos os familiares das vítimas dos ataques propagados pelo Hamas. Nada justifica o assassinato de civis inocentes. E é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino. Quero aqui me solidarizar também com todas as vítimas dos ataques feitos pelo governo de extrema direita de Benjamin Netanyahu, que, com a sua atitude de violência contra os palestinos nos últimos anos e de descumprimento dos acordos internacionais, só agravou o conflito”, afirmou.