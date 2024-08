Pablo Marçal cancela participação em sabatina da Rádio Eldorado

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), que abriria nesta quinta-feira, 29, a sequência de sabatinas aos postulantes ao cargo de prefeito da maior cidade do País na Rádio Eldorado, cancelou sua participação minutos antes do início da entrevista. A emissora, em nota, disse que a assessoria do ex-coach “não informou sua justificativa para a ausência, mas o desprezo a um compromisso assumido representa um desrespeito não à emissora, mas ao ouvinte e, principalmente, ao eleitor de São Paulo”.

A Rádio Eldorado também lamentou o "descompromisso do ex-coach" a uma atividade já confirmada anteriormente. Em nota enviada à Eldorado, a assessoria do candidato disse que Marçal não pôde participar da entrevista "devido a um imprevisto familiar que exigiu sua atenção imediata." "Lamentamos qualquer inconveniente que essa situação possa ter causado aos ouvintes e à equipe da rádio. Pablo Marçal sempre se mostrou comprometido em compartilhar informações relevantes e contribuir para o debate público, e estava ansioso para a oportunidade de se conectar com todos os ouvintes", completa a nota.

Para as entrevistas, foram convidados os quatro candidatos melhores posicionados nas pesquisas eleitorais: o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), além do ex-coach. As sabatinas com os outros candidatos estão confirmadas.

As sabatinas serão transmitidas ao vivo, das 8h às 9h, na Rádio Eldorado (FM 107,3 - SP) e nos canais do YouTube da emissora e do Estadão. As sabatinas serão conduzidas pelos âncoras do Jornal Eldorado, Carolina Ercolin e Haisem Abaki, e pelo colunista Diogo Schelp. Repórteres do Estadão também participarão das entrevistas.

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) inaugura nesta quinta-feira, 28, a sequência de sabatinas aos postulantes ao cargo de prefeito da maior cidade do País na Rádio Eldorado. Foto: Werther Santana/Estadão

Confira a programação das próximas sabatinas:

Segunda-feira, 2 de setembro: Ricardo Nunes

Terça-feira, 3 de setembro: Guilherme Boulos

Quarta-feira, 4 de setembro: Tabata Amaral

“As sabatinas são uma grande oportunidade para esmiuçar as propostas dos candidatos. Saber o que eles pensam sobre a cidade e como pretendem gerir uma metrópole tão complexa como São Paulo. Nosso objetivo é extrair ao máximo deles sobre estes temas que impactam o dia a dia do cidadão”, afirma o diretor da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim.

De 9 a 14 de setembro, os principais candidatos da corrida eleitoral paulistana serão entrevistados pelo Estadão. Os temas da Agenda SP serão o fio condutor das entrevistas, que serão disponibilizadas em áudio e texto. Toda a cobertura eleitoral vai contar com o serviço de fact-checking (verificação de fatos) do Estadão Verifica, além de publicações específicas nas redes sociais do Grupo Estado.

Quem é Pablo Marçal

O empresário e influenciador Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. Esta é a segunda vez que o influenciador disputará um cargo do Executivo. Em 2022, ele se candidatou à Presidência, mas teve o registro indeferido após sua sigla declarar apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O empresário, então, passou a disputar o cargo de deputado federal por São Paulo e obteve 243.037 votos. A quantidade era suficiente para elegê-lo ao cargo, mas o registro da candidatura foi indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Marçal é filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Antes, ele foi filiado ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS), pelo qual tentou se candidatar à Presidência em 2022, ao Solidariedade (SD) e ao Democracia Cristã (DC).

O PROS foi incorporado ao SD em fevereiro de 2023. Como Marçal ainda estava filiado ao PROS no momento da incorporação, ele migrou de legenda automaticamente. O empresário deixou o SD em março de 2024 rumo ao DC, para se candidatar a prefeito de São Paulo. A passagem foi efêmera e, em duas semanas, ele migrou novamente de sigla, filiando-se ao PRTB, que oficializou sua candidatura em 4 de agosto. Pablo Marçal é apoiado apenas por seu partido, o PRTB, que está na disputa pela Prefeitura de São Paulo em chapa puro-sangue, ou seja, sem demais partidos coligados. Antônia de Jesus, cabo da Polícia Militar, é a candidata a vice-prefeita na chapa de Pablo Marçal. Ela é natural de Ubatã, na Bahia, e se mudou para São Paulo em 1996. Ela reside em Pirituba, zona norte da cidade, há 22 anos. O candidato foi condenado por furto qualificado em 2010, mas a pena, de quatro anos e cinco meses de reclusão, nunca chegou a ser cumprida, pois acabou prescrevendo – ou seja, o prazo legal para que a pena fosse aplicada foi ultrapassado. Marçal foi condenado por integrar um grupo que, segundo os autos da ação, desviava dinheiro de correntistas de bancos públicos, como a Caixa e o Banco do Brasil, por meio de sites falsos. Com as páginas falsas, o grupo obtinha dados pessoais dos clientes, com os quais realizavam operações financeiras.

Os bancos tiveram que arcar com os prejuízos e restituir os correntistas. A condenação de primeira instância é de 2010, mas houve recurso e o caso tramitou por oito anos até ser julgado na segunda instância. Em 2018, como observou o desembargador que julgou o tema, a pena de Marçal já estava prescrita. O empresário diz que, à época dos fatos, era pobre e não obteve acesso aos autos da ação.