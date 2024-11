Pacheco cobra que congressistas assumam autoria de até R$ 8,2 bilhões do orçamento secreto

Na mensagem enviada aos parlamentares, o presidente do Senado menciona a necessidade de liberar a execução dos chamados “restos a pagar” das emendas bloqueadas desde o começo de agosto por decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). O “resto a pagar” é um gasto que foi empenhado, ou seja reservado para pagamento, mas não foi quitado no ano devido. No caso das emendas de relator, esse montante é hoje de R$ 8,2 bilhões, conforme levantamento do Estadão.

Revelado pelo Estadão em 2021, o orçamento secreto consistia no uso das chamadas emendas do relator-geral do Orçamento para criar novas despesas e enviar verbas para as cidades onde os políticos têm votos. Todas as emendas são assinadas pelo relator-geral do Orçamento daquele ano, escondendo os verdadeiros “padrinhos” das verbas. São esses padrinhos que Pacheco agora quer levantar, pedindo aos congressistas que assumam a autoria das suas indicações.